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Суд повторно арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Кулакова

Его арест продлится до 7 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве общественницы Евгении Исаенковой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Избрать меру пресечения в отношении обвиняемого Кулакова в виде заключения под стражу сроком на один месяц, семь суток, то есть по 7 июля", - сказала судья Наталья Курышева.

В ходе заседания защита просила избрать Кулакову меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Также адвокат предоставил протоколы допросов семьи Кулакова и консьержки, подтверждающие, что в ночь убийства он был дома.

В свою очередь следствием был представлен протокол осмотра места происшествия, экспертиза тела Исаенковой и заключения экспертов, чем, по мнению следствия, подтверждается вина Кулакова. Также следователь заявил, что Кулаков намеревался скрыться в Белоруссии, однако не представил билетов или других подтверждающих это документов, сославшись лишь на данные оперативно-разыскных мероприятий.

1 июня Бабушкинский суд арестовал Кулакова до 7 июля, однако Мосгорсуд отменил это решение и вернул ходатайство следствия об аресте на пересмотр. Кулаков был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой испытывал личные неприязненные отношения. По данным СК, женщина была задушена.

Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.

В новость были внесены изменения (20:10 мск) — уточнена цитата, добавлены подробности

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