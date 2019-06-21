В Ингушетии возбудили дело после избиения правоохранителей в больнице

МАГАС, 21 июня. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после избиения неизвестными правоохранителей, которые находились на дежурстве в Ингушской республиканской клинической больнице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского следственного управления СК РФ.

"Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти". По данным следствия, 19 июня неустановленные лица, находясь на территории больницы, применили насилие в отношении сотрудников, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц его совершивших.

По информации источника в правоохранительных органах региона, сотрудники ППС МВД по Ингушетии открыли предупредительную стрельбу в воздух при попытке родственников забрать одного из пациентов больницы, которого ранее привезли с травмами после избиения. Нападавшим удалось забрать молодого человека.