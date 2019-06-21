В Коми ребенок получил травмы, играя на детской площадке

СЫКТЫВКАР, 21 июня. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Республике Коми в городе Ухте возбудили уголовное дело по факту травм шестилетней девочки на детской площадке. Уголовное дело возбуждено по части 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), говорится в распространенном в пятницу сообщении Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Ухте возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как установлено в ходе расследования, девочка 2013 года рождения, играя на детской площадке во дворе дома по ул. Ленина в Ухте, получила удар по голове отвалившимся металлическим элементом конструкции площадки", - говорится в сообщении.

В результате девочка получила ушиб головного мозга, перелом костей черепа. Она находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Как уточнили ТАСС в региональном следственном управлении, ЧП произошло 20 июня во дворе многоквартирного жилого дома на центральной улице города. Были ли ранее жалобы жителей по поводу оборудования на детской площадке, сейчас выясняется.

Следователи изъяли оборудование с детской площадки, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются ответственные за установку и эксплуатацию игрового оборудования. В администрацию Ухты направлена информация о необходимости проверки детских и спортивных площадок на территории города.