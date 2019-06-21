Защита вновь обжалует арест экс-главы Раменского района Подмосковья

"Мы будем обжаловать. Мой подзащитный обязательно будет обжаловать. Будем пытаться отменить и это решение", - сказал адвокат.

1 июня Бабушкинский суд арестовал Кулакова до 7 июля, однако Мосгорсуд отменил это решение и вернул ходатайство следствия об аресте на пересмотр. В пятницу Бабушкинский суд повторно арестовал Кулакова до 7 июля. Кулакова после заседания повезут обратно в СИЗО Серпухова.

Кулаков был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля он убил 39-летнюю заместителя главы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена руками и предметом из ткани, возможно, колготками или платком. Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.