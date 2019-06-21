На МКАД столкнулось 13 машин

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. 13 автомобилей столкнулись в пятницу на МКАД, не менее трех человек пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На 4-ом км МКАД столкнулись 13 автомобилей, в результате пострадали не менее трех человек. Двое людей зажаты в поврежденных авто", - сказал собеседник агентства. По его словам, три полосы МКАД полностью перекрыты.

Позже источник в экстренных службах уточнил, что по предварительной информации, пострадали четыре человека.

В свою очередь в столичном управлении ГИБДД ТАСС подтвердили факт инцидента, однако уточнили, что столкнулись только четыре машины. Там отметили, что движение в районе аварии осложнено.

В новость были внесены изменения — добавлены подробности и комментарий ГИБДД (20:59 мск), уточнено число пострадавших (21:15 мск)