Более 40 тыс. жителей Грозного остаются без света из-за технологического сбоя

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Около 43 тыс. человек в столице Чечни - городе Грозном - остаются без электроснабжения в результате отключения высоковольтной линии (ВЛ). Об этом в пятницу сообщает ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

"21 июня в 19:38 мск действием защит отключилась ВЛ 110 кВ "Грозный - Восточная". Были обесточены три подстанции 110 кВ - "Северная", "Холодильник", "Восточная". Без электроснабжения оставались бытовые потребители Грозненского района - около 128 700 человек. Мощность отключенных потребителей - 50 МВт. В 20:03 мск произведены переключения в сети 110 кВ, и части потребителей подано напряжение. Без электроснабжения остаются 42 900 человек", - говорится в докладе САЦ.

Отмечается, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.