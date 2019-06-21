В Филадельфии пять рабочих пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе

ТАСС, 22 июня. По меньшей мере пять рабочих пострадали в результате вспыхнувшего в пятницу утром пожара на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions, расположенном в южной части Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщает местная газета The Philadelphia Inquirer.

Как сообщили изданию пожарные, возгорание до сих пор не удается полностью взять под контроль. Отмечается, что уровень загрязнения воздуха в окрестностях завода находится в пределах нормы.

Ранее телекомпания NBC информировала о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions. Местные жители также рассказали, что слышали серию взрывов в непосредственной близости от предприятия.

Завод принадлежит нефтяной компании Sunoco, штаб-квартира которой находится в Филадельфии.