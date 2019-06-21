Адвокаты осужденной в США россиянки Осиповой подали апелляционную жалобу на приговор

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Адвокаты осужденной в США за похищение собственных детей россиянки Богданы Осиповой подали в пятницу апелляционную жалобу на приговор федерального суда города Уичито (штат Канзас). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила соорганизатор группы поддержки Осиповой Надежда Никонорова. 6 июня Богдана Осипова судом города Уичито была приговорена к семи годам тюремного заключения за статью "похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба".

"Адвокаты подали в суд апелляционной инстанции апелляционную жалобу - то есть уведомление, что они намерены вскоре подать саму апелляцию, обжаловать приговор суда", - отметила Никонорова. По ее словам, согласно установленным процедурам американской судебной системы, апелляция будет подана вместе с расшифровкой всех процедур и выступлений участников процесса последнего судебного заседания, на котором был вынесен окончательный приговор россиянке. "В настоящее время готовится транскрипт (расшифровка), который вместе с апелляцией будет подан в апелляционный суд в течение 40 дней после приговора суда, - отметила Никонорова. - Мы надеемся, что получим решение суда о готовности рассмотреть апелляцию в середине августа".

Тюрьма за просьбу об алиментах

По данным корреспондента ТАСС, защита россиянки намерена оспорить приговор, касающийся обвинений в вымогательстве, которые составили основной срок наказания. Дело в том, что за похищение родителем собственных детей законом предусматривается не более трех лет тюремного заключения, остальной срок был добавлен за счет пунктов статьи "вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". Суд расценил "вымогательством" эмоциональные требования Богданы Осиповой в адрес бывшего мужа, гражданина США Браена Мобли, поучаствовать в финансовом содержании детей в обмен на возможность общения. При этом отец продолжал видеться с детьми по интернет-связи, несмотря на нежелание помогать, а также знал о месте их проживания.

В настоящее время Осипова содержится в тюрьме города Левенворс (штат Канзас) и в ближайшее время ожидает перевода в федеральное исправительное учреждение города Данбери (штат Коннектикут), где и будет отбывать наказание - порядка пяти лет с учетом уже проведенных в заключении двух лет. Еще три года после освобождения, согласно приговору суда, она будет находится под полицейским надзором без права выезда из страны. В тюрьме Данбери в настоящее время отбывает срок еще один россиян - осужденный за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков летчик Константин Ярошенко.

О деле многодетной матери

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России, с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, также несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.