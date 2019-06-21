В Самарской области три человека пострадали при столкновении катера и лодки

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Трое пострадали, одна девушка пропала без вести в пятницу после столкновения катера и лодки на Волге в Самарской области. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"В результате столкновения спасено четыре человека (пассажиры лодки "Казанка"), из них три человека (две женщины и мужчина, личные данные устанавливаются) получили травмы. Без вести пропал один человек (девушка)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 300 м от левого берега Волги в районе пляжа "Барбошина поляна". Лодка затонула. На ней в момент столкновения было пять человек, которые, по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения. На катере было два человека, они не пострадали.

На месте происшествия работали представители МЧС и поисково-спасательной службы Самарской области в составе 16 человек и семи единиц техники.