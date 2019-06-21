В Ингушетии задержали четырех мужчин, избивших правоохранителей в региональной больнице

МАГАС, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали четырех мужчин, которые 19 июня напали на правоохранителей в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ), говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

"В ходе выезда сотрудников полиции в ИРКБ по поступившему сообщению о выстрелах в медучреждении установлено, что при попытке пресечь противоправные действия группы граждан, выразившиеся в нарушении общественного порядка, сотрудниками ППС произведены предупредительные выстрелы. В рамках расследования уголовного дела полицейскими задержаны четверо жителей сел Сурхахи, Экажево и города Назрани в возрасте от 24 до 47 лет, оказавших неповиновение законным требованиям сотрудников полиции", - указано в сообщении.

СУ СК по Ингушетии 21 июня сообщил о возбуждении уголовного дела по факту избиения неизвестными правоохранителей, которые находились на дежурстве в ИРКБ.

По информации источника в правоохранительных органах региона, сотрудники ППС МВД по Ингушетии открыли предупредительную стрельбу в воздух, когда в медучреждение ворвались родственники одного из пациентов, чтобы его забрать. Им это удалось, несмотря на сопротивление правоохранителей.