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СМИ: в Канаде слон напал на смотрителя зоопарка

По данным телеканала CTV, мужчина получил тяжелые травмы

ОТТАВА, 22 июня. /ТАСС/. Смотритель зоопарка близ канадского города Кэмбридж (провинция Онтарио) получил серьезные травмы после нападения слона, сообщил в пятницу телеканал CTV.

Мужчина доставлен в больницу на вертолете. Он получил тяжелые травмы, его состояние не уточняется.

Обстоятельства случившегося выясняются. Для расследования инцидента в зоопарк прибыли сотрудники Министерства труда Канады.

Это уже не первый случай нападения слонов на человека в этом зоопарке. В 1989 году здесь погиб сотрудник, пытавшийся остановить драку двух животных. В 1992 году два слона атаковали одного из смотрителей во время ежедневного шоу, сломав ему ногу.

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