Бывшего чиновника из Минпромторга России задержали по делу о махинациях в лесной отрасли

ТАСС, 22 июня. Бывшего чиновника из Министерства промышленности и торговли РФ Владимира Потапкина задержали по делу компании "Азия лес" о махинациях в лесной отрасли. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах Хабаровского края.

"Задержан бывший директор департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин. Он подозревается в незаконной выдаче субсидии в размере 450 млн рублей "Азия лесу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанного в ближайшее время доставят в Хабаровск.

В марте в отношении лесопромышленника Александра Пудовкина, возглавлявшего компанию "Азия лес" до конца ноября 2018 года, возбудили уголовное дело о хищениях в лесной отрасли. Его фигурантом также стал бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев, с 2013 по 2018 год курировавший лесную отрасль региона. В этот период он оказывал компании протекцию. Лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета свыше 1 млрд рублей в виде субсидий, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млрд рублей.