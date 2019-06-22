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В Камбодже обрушилось строящееся здание

По данным агентства "Синьхуа", жертвами обрушения стали три человека

ТАСС, 22 июня. По меньшей мере три человека погибли, еще 19 получили ранения в результате обрушения строящегося здания в городе Сиануквиль на юго-западе Камбоджи. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.

"Некоторые люди, в основном строители, остаются под завалами, и точное число погибших пока не установлено. Ведутся поисково-спасательные работы," - говорится в заявлении полиции.

По сведениям местных властей, под обломками могут находиться еще порядка 30 человек. О причинах происшествия пока не сообщается.

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