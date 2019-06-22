{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Гавайях разбился небольшой самолет

Погибли девять человек

ТАСС, 22 июня. Девять человек погибли в субботу при катастрофе двухмоторного самолета рядом с аэродромом города Диллингхем (штат Гавайи). Об этом говорится в распространенном в Twitter сообщении Департамента транспорта штата Гавайи.

"С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил", - отметили в ведомстве. Других подробностей инцидента не приводится.

Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией.

Теги
США
СМИ: три человека погибли в результате пожара в жилом доме в центре Парижа
Пострадали 28 человек
Читать полностью