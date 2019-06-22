СМИ: три человека погибли в результате пожара в жилом доме в центре Парижа

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Три человека погибли, не менее 28 пострадали в результате пожара в жилом доме в центре Парижа. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Инцидент произошел в субботу около 05:00 по парижскому времени (07:00 мск) в одном из домов, расположенных в 11 округе Парижа. Шестиэтажное здание, как отмечает радиостанция, было построено в 1970-1980-х годах.

Как сообщила префектура столичной полиции в своем Twitter, в тушении огня приняли участие около 200 пожарных. "На место пожара направился префект парижской полиции", - отмечается в сообщении. По словам представителя пожарно-спасательной службы Флориана Луантьера, спустя несколько часов "огонь удалось взять под контроль, но полностью пожар пока не потушен".

Состояние одного из пострадавших оценивается медиками как тяжелое. Многие жители дома пострадали от отравления угарным газом. Среди пострадавших один сотрудник пожарной службы. Причины инцидента в настоящий момент устанавливаются. По предварительной информации, возгорание произошло на лестничной клетке, после чего огонь начал быстро распространяться по зданию.