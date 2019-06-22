В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Правоохранители в Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей супруги, тещи и тестя. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

"В ходе расследования уголовного дела по факту насильственной смерти трех человек по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного особо опасного преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 21 июня в доме в городе Выкса Нижегородской области подозреваемый ранил топором женщину и ее родственников, они скончались от полученных травм.

В ходе расследования уголовного дела следователи направят в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с подозреваемым работают следователи СК, подчеркнули в ведомстве.