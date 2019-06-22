Источник: футболиста "Спартака" Гулиева оштрафовали за превышение скорости

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Аяз Гулиев, который был лишен водительских прав за езду на красный свет, оштрафован за превышение скорости. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Камера зафиксировала нарушение скорости, которое было допущено Гулиевым по адресу: Волоколамское шоссе, дом 10, неподалеку от стадиона "Спартак". Это произошло 24 мая 2019 года. После этого в отношении футболиста был составлен протокол об административном правонарушении по ч 2. статьи 12.9 КоАП РФ ("Превышение установленной скорости движения"). Гулиеву выписан штраф в размере 500 рублей", - сказал собеседник агентства.

19 апреля суд лишил Гулиева водительских прав после того, как он проехал на красный свет. Футболисту было запрещено садиться за руль четыре месяца.

Ранее, 10 апреля, в центре Москвы спортсмен избил пешехода. Конфликт возник после того, как футболист за рулем "Мерседеса" не пропустил американца Майкла Коула на переходе. Стороны уладили конфликт, пострадавший заявил, что не имеет претензий к Гулиеву. Сам футболист публично извинился за свой поступок, а "Спартак" применил к игроку строгие меры дисциплинарного воздействия.