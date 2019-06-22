СК возбудил дело после падения трех детей с аттракциона в "Сокольниках"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело после травмирования трех детей, выпавших из аттракциона в столичном парке "Сокольники". Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело", - сообщила Иванова, не уточнив, по какой статье оно возбуждено.

По данным СК, в субботу днем в результате поломки аттракциона кабинка с тремя детьми упала на землю, они получили различные травмы. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают его причины.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что падение было вызвано резким торможением аттракциона.