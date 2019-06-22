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В ДТП в Красноярском крае погибли четыре человека

Среди жертв трагедии есть дети

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Две женщины и два ребенка погибли при столкновении двух автомобилей в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

"Сегодня около 13:00 (09:00 мск) на 1080-м км трассы Р255 "Сибирь" водитель грузового автомобиля, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автомашиной Nissan, а затем с Toyota Corolla.

В Toyota погибли две женщины и их дети-мальчики 2010 и 2013 годов рождения. Они возвращались из Тайшета в Канск", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. "Движение осуществляется по одной полосе. На месте экипаж ДПС обеспечивает реверсивное движение", - добавили в Госавтоинспекции.

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