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Двое мужчин госпитализированы после конфликта во Владивостоке

У участников перестрелки ранения и травмы

ТАСС, 22 июня. Двое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести после конфликта во Владивостоке, сообщила в субботу журналистам пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жительницы краевого центра о том, что в районе улицы Добровольского слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое участников инцидента получили ранения и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, ведутся мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к инциденту.

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РоссияПриморский край
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