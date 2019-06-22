Двое мужчин госпитализированы после конфликта во Владивостоке

ТАСС, 22 июня. Двое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести после конфликта во Владивостоке, сообщила в субботу журналистам пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жительницы краевого центра о том, что в районе улицы Добровольского слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое участников инцидента получили ранения и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, ведутся мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к инциденту.