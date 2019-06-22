В Татарстане прокуратура проверит военкомат из-за массовой драки призывников

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура города Набережные Челны начала проверку в военкомате из-за массовой драки с участием призывников, видеозапись которой появилась в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

"Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате в связи с массовой дракой призывников. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц военкомата на предмет исполнения законодательства при организации призыва. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Татарстану, инцидент произошел в 05:00 мск 20 июня.

"Был конфликт между двумя группами молодых людей. Полицейские помешали развитию конфликта, доставили всех в отдел полиции, сейчас проводится проверка по случившемуся, по итогам будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства, уточнив, что двое участников драки обратились за медпомощью, погибших нет.