Глава СК проконтролирует дело о применении полицейскими насилия к журналисту

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о применении насилия полицейскими к журналисту Андрею Евгеньеву и студенту Никите Михеенко. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В связи с обращением к главе Следственного комитета председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева Александр Бастрыкин дал поручение следователям ГСУ по Москве тщательным образом выяснить все обстоятельства совершения преступления и при наличии оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к нему лиц, - сообщила Петренко. - Ход расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий поставлен председателем СК России на контроль".

Московские следователи расследуют уголовное дело по факту применения насилия неустановленными должностными лицами ОМВД России по району Щукино в отношении студента Никиты Михеенко и журналиста Андрея Евгеньева по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Михеенко и Евгеньев в 2017 году были осуждены по ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков"), приговор вступил в законную силу.

В обращении главы Союза журналистов России (СЖР) сообщается, что между реальным и оформленным временем задержания Евгеньева прошло не менее трех часов. В это время он был избит в ОВД "Щукино". Данные медицинского освидетельствования Михеенко также показывают, что он был жестоко избит, об него тушили окурки сигарет, говорится в обращении.

Проверка, проведенная управлением собственной безопасности МВД России по Москве, подтвердила факты избиения, после чего материалы передали в СК, но следствие отказалось возбуждать уголовное дело. После обращения СЖР в Генпрокуратуру постановление было отменено, дело возбуждено, отмечается в обращении Соловьева. Также в своем обращении он обратил внимание на "явные пробуксовки" в расследовании.