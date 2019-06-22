СМИ: авиакомпании Японии изменили маршруты полетов из-за извержения вулкана на Курилах

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Извержение вулкана Райкоке в центральной части Курильских островов заставило ведущие авиакомпании Японии изменить маршруты авиатрасс, связывающих страну с Северной Америкой. Как сообщило в субботу информационное агентство Kyodo, это сделано по указанию министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Оно предупредило, что попадание вулканического пепла в двигатель пассажирского лайнера может даже привести к его остановке. В результате авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways приказали своим пилотам вести самолеты так, чтобы надежно облетать облако дыма.

Вулкан Райкоке высотой 551 м начал извергаться в субботу. Столб дыма и пепла из его кратера поднимается более чем на 10 км.

Вулкан расположен на необитаемом острове Райкоке - самом северном в средней группе Большой гряды Курильских островов.