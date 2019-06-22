Два пьяных пассажира устроили дебош на борту авиарейса Ростов-на-Дону - Москва

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Два агрессивных пассажира рейса Ростов-на-Дону - Москва, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сняты с борта воздушного судна, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Азимут".

"Сегодня на рейсе Ростов - Москва два пассажира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно, на замечания экипажа не реагировали и проявляли агрессию. В целях безопасности пассажиры были сняты с борта воздушного судна и занесены в черный список компании", - сказали в пресс-службе компании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), оба пассажира оказались жителями Москвы. "В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Платов поступила информация о том, что на борту самолета, вылетавшего из Ростова-на-Дону в Москву, требуется полицейский. Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что два пассажира на борту выражались в адрес бортпроводника грубой и нецензурной бранью, на замечания не реагировали. Оба гражданина отстранены от полета, полицейские доставили их в дежурную часть, они оказались жителями Москвы", - отметили в пресс-службе ведомства.