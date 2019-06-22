Cледовавший из Ташкента в Алма-Ату cамолет Air Astana совершил посадку в Шымкенте

НУР-СУЛТАН, 22 июня. /ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Ташкент - Алма-Ата, совершил посадку в Шымкенте в субботу из-за проблем с системой герметизации. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Самолет, выполнявший 22 июня рейс КС 128 авиакомпании Air Astana по направлению Ташкент - Алма-Ата, в связи с проблемой системы герметизации выполнил посадку в аэропорту города Шымкента в 16:15 минут по алма-атинскому времени (13:15 мск)", - говорится в сообщении.

В соответствии с процедурами безопасности, экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. "Посадка прошла а штатном режиме. Пострадавших нет. Ведется поиск и устранение неисправности. Пассажиры будут вывезены регулярным рейсом "Шымкент - Алма-Ата" в 22:40 (19:40 мск)", - уточнили в пресс-службе.