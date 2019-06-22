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В Екатеринбурге горит склад с лакокрасочными изделиями

Площадь возгорания составляет около 600 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Цех лакокрасочных материалов в Екатеринбурге горит на площади 600 кв. м, произошли хлопки двух газовых баллонов, которые увеличили площадь пожара. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось в Единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС) сообщали, что площадь пожара составляет около 500 кв. м, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

"Сообщение о пожаре поступило в 16:23 (14:23 мск). Горит цех лакокрасочных материалов по улице Труда в Екатеринбурге на площади 600 кв. м. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. В цехе находились газовые баллоны, под воздействием высокой температуры произошли хлопки двух баллонов, что также способствовало увеличению площади горения", - говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек - сотрудники предприятия. На месте пожара развернут оперативный штаб. В тушении пожара задействованы 17 единиц спецтехники, более 50 человек. Угрозы жилым домам нет.

В новость внесены измененния (15:47 мск) - уточняется площадь пожара.

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