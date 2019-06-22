CNN: по меньшей мере семь мотоциклистов погибли в результате ДТП в США

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере семь мотоциклистов погибли в результате ДТП, произошедшего в пятницу вечером в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, неподалеку от местного города Рэндольф в колонну мотоциклистов, направлявшихся на восток, врезался следовавший в противоположном направлении пикап. Семь человек погибли на месте, трое были доставлены в близлежащие больницы, их состояние не уточняется.

Телеканал информирует, что полиция занимается расследованием обстоятельств смертельного ДТП. Губернатор штата Крис Сунуну выразил в Twitter свои соболезнования родным и близким погибших.