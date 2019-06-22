МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Площадь пожара на складе в Екатеринбурге выросла до 2,2 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до 2200 кв. м. Тушение осуществляется как с земли, так и сверху, с пожарных автолестниц и коленчатых подъемников", - сказали в ведомстве.

Произошло частичное обрушение конструкций цеха. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, огонь перекинулся на соседний склад.

Сообщение о пожаре поступило в 14:23 мск. Горит цех лакокрасочных материалов на улице Труда. Внутри находились газовые баллоны, которые сдетонировали, что увеличило площадь горения. Из цеха самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников предприятия. Угрозы жилым домам возгорание не представляет.

Всего в тушении пожара задействованы 20 единиц спецтехники, более 60 человек личного состава, ведется замер вредных веществ в воздухе.

Позже стало известно о локализации возгорания в 16:38 мск.