В Дагестане перевернулась маршрутка

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Одиннадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате опрокидывания маршрутки, следовавшей из Махачкалы в Кизляр. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

"На трассе Р-215 около сел. Люксембурга перевернулась маршрутка Махачкала - Кизляр, пострадали 11 человек, один ребенок, из них шесть человек госпитализированы в Центральную республиканскую больницу Бабаюртовского района. Пятеро обслужены амбулаторно и отпущены домой. Все средней степени тяжести", - рассказала собеседница агентства.