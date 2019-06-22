Открытое горение на складе в Екатеринбурге ликвидировано

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочной продукции в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:07 мск ликвидировано открытое горение", - сказали в ведомстве.

Возгорание на площади 2,2 тыс. кв. м было локализовано в 16:38 мск.

Сообщение о пожаре в цехе лакокрасочных материалов на улице Труда поступило в 14:23 мск. Произошло частичное обрушение конструкций цеха, внутри находились газовые баллоны, которые сдетонировали, что увеличило площадь горения. Из цеха самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников предприятия. Угрозы жилым домам возгорание не представляет.