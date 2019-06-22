Компания "Домани-спа" может остановить работу из-за сгоревшего цеха на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Уральская компания "Домани-Спа", которой принадлежит склад лакокрасочной продукции в Екатеринбурге, сгоревший в субботу на площади в 2,2 тыс. кв. м, возможно, остановит производство из-за ЧП, сообщил ТАСС директор производства Алексей Клевакин.

"Это был производственный цех "Домани-Спа". Там производились ванны и душевые кабины. На 99% [имущество компании] уничтожено. Это может привести к остановке [работ]", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в субботу в 14:23 мск поступило сообщении о пожаре цеха лакокрасочных материалов на улице Труда в Екатеринбурге. В 17:07 мск открытое горение было ликвидировано на площади 2,2 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение конструкций цеха, внутри находились газовые баллоны, которые сдетонировали, что увеличило площадь горения. Из цеха самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников предприятия. Угрозы жилым домам возгорание не представляет.

Всего в тушении были задействованы 20 единиц спецтехники, более 60 человек, ведется замер вредных веществ в воздухе.

Компания "Домани-Спа" специализируется на производстве сантехники, в том числе акриловых ванн. В феврале 2019 года предприятие запустило в Екатеринбурге производство душевых кабин и ванн. Стоимость запуска новых цехов составила 154 млн рублей, из которых 50 млн рублей были предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа по программе "Проекты развития "по ставке 5% годовых. Благодаря новому оборудованию "Домани-Спа" увеличила общую производительность в три раза: душевых кабин до 5 тыс. штук в месяц, акриловых ванн до 3 тыс. штук в месяц.