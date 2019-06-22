Около 10 рейсов задержаны в аэропорту Симферополя

ТАСС, 22 июня. Прибытие нескольких рейсов в аэропорт Симферополь задерживается, в связи с чем откладывается и их отправление. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Симферополя.

"Прибытие нескольких рейсов в аэропорт Симферополь задерживается. В связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Симферополь задерживается и их отправление", - сообщили в пресс-службе.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 18:15 мск, на вылет задержаны семь рейсов, еще три - на прилет.