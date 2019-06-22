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Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Еще шестеро пострадали

ЧИТА, 22 июня. /ТАСС/. Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла сегодня около 23:00 по местному времени (17:00 мск) в Читинском районе, на Яблоновом хребте. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry. В результате аварии четыре человека погибли, шесть госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают автоинспекторы, следственно-оперативная группа отдела МВД по Читинскому району, выясняются обстоятельства происшествия.

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РоссияЗабайкальский край
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