В Красноярском крае возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с грузовиком в Красноярском крае, в котором погибли две женщины и двое детей. Водитель грузовика задержан, говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы краевого управления МВД.

Ранее на 1080-м км трассы Р255 "Сибирь" водитель грузового автомобиля, выехав на встречную полосу, врезался в Nissan и Toyota Corolla. В Toyota погибли две женщины и их дети - мальчики 2010 и 2013 годов рождения.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека. В настоящее время 62-летний водитель грузового автомобиля задержан в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что решается вопрос об избрании водителю грузовика меры пресечения. По предварительным данным, мужчина не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.