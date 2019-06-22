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Три человека погибли в ДТП в Перми

По предварительным данным, водитель наехал на бордюр и на световую опору

ПЕРМЬ, 22 июня. /ТАСС/ Автомобильная авария произошла в ночь с пятницы на субботу в Мотовилихинском районе Перми, водитель врезался в бордюр и световую опору, в результате чего погибли три человека. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

"Предварительно установлено, что по улице Грибоедова в направлении Восточного обхода города Перми двигался автомобиль Hyundai под управлением водителя 1972 года рождения, мужчина не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на бордюр с последующим наездом на световую опору. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель иномарки и два пассажира", - сообщило ведомство.

По данным МВД, после аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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