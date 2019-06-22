Три человека погибли в результате массового ДТП на трассе в Пензенской области

ПЕНЗА, 22 июня. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись на участке трассы М-5 "Урал" в Пензенской области, три человека погибли и двое пострадали. Об этом в субботу говорится в распространенном сообщении управления ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, в субботу в 16:30 мск на 661-ом км федеральной автодороги М-5 "Урал" столкнулись пять транспортных средств: автомобили Datsun on-DO, Lexus, Toyota RAV4, Volvo и ВАЗ-2112. В результате происшествия водитель и пассажир Datsun, а также пассажир Toyota скончались на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

Водителя Toyota и пассажира Datsun (мальчика 2013 года рождения) доставили в медучреждение, информации об их состоянии в ГИБДД не привели.