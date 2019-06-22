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Reuters: число погибших при обрушении здания в Камбодже возросло до 13

Еще 23 человека получили ранения

ТАСС, 22 июня. Число погибших в результате обрушения строящегося здания в городе Сиануквиль на юго-западе Камбоджи возросло до 13, еще 23 человека получили ранения. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось о трех погибших и 19 пострадавших.

Отмечается, что 36 рабочих были спасены из-под завалов. Точной информации о том, сколько еще человек могут находиться под обломками рухнувшего здания, нет.

Полиция задержала четырех человек, в том числе трех ответственных за проведение строительных работ, чтобы допросить их по поводу инцидента.

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Камбоджа
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