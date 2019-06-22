"Эхо Москвы" подаст в суд на Партию роста из-за ситуации с выдвижением на выборы Садовова

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в субботу, что радиостанция готовится подать заявления в Мосгоризбирком и суд на Партию роста за фальсификацию данных о кандидате на выборах в Мосгордуму Станиславе Садовове, который, по версии партии, является сотрудником "Эха Москвы".

"В понедельник подаем заявление в Мосгоризбирком о том, что в списке кандидатов Партии роста содержится фальсификация. Один из заявленных кандидатов от Партии роста назван специальным корреспондентом радиостанции "Эхо Москвы". Ну и в суд, само собой", - написал Венедиктов в своем канале в мессенджере Telegram.

В пятницу Партия роста выдвинула на выборы в Мосгордуму 12 кандидатов. Сообщалось, что в первом округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково) от партии будет выдвигаться специальный корреспондент "Эха Москвы" Станислав Садовов. Венедиктов опроверг участие Садовова в выборах в качестве сотрудника радиостанции, добавив, что на радиостанции нет такого специального корреспондента.

Ранее в субботу в пресс-службе партии ТАСС сообщили, что Садовов, согласно действующему трудовому договору, является специальным корреспондентом радиостанции "Эхо Москвы".

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.