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При взрыве гелиевого шара в развлекательном центре в Баку пострадали восемь человек

В это число входят трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС республики

БАКУ, 22 июня. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в субботу в результате взрыва гелиевого шара в развлекательном центре "Мегафан" в столице Азербайджана, Баку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В результате взрыва гелиевого шара в развлекательном центре "Мегафан" пострадали восемь человек, в том числе трое детей. После оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой", - говорится в сообщении.

В Минздраве Азербайджана корреспонденту ТАСС сообщили, что в результате инцидента ожоги конечностей получили три человека.

"Они госпитализированы в Ожоговый центр. Еще семи пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте", - добавили в ведомстве.

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