В Татарстане в машинном отделении теплохода произошел пожар

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в машинном отделении теплохода "Василий Чапаев" в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"На реке Волга вблизи населенного пункта Нижний Услон произошло возгорание в машинном отделении двухпалубного пассажирского теплохода "Василий Чапаев", который следовал из Москвы в Тетюши", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа.

"Предварительно, горел силовой кабель дизель-генератора. Теплоход на ходу, после проверки оборудования и проветривания он продолжит движение", - рассказали в МЧС. Пострадавших в результате пожара нет, паники среди пассажиров не допущено.

На место направлен пожарно-спасательный катер. Кроме того, вблизи находится судно "Памир", которое может отбуксировать теплоход к пристани Нижнего Услона.