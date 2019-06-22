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Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11

Федеральные инспекторы выясняют причины крушения самолета, предназначенного для прыжков с парашютом

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Число жертв крушения двухмоторного самолета рядом с аэродромом города Диллингем (штат Гавайи) выросло до 11. Об этом сообщил в субботу Департамент транспорта Гавайев в Twitter.

По его данным, в результате крушения самолета, предназначенного для прыжков с парашютом, погибли девять пассажиров, а также двое членов экипажа. Ранее говорилось о том, что в результате авиакатастрофы погибли девять человек.

"Власти подтверждают, что на борту самолета, который упал вскоре после взлета с аэропорта Диллингем, было 11 человек, никто не выжил", - отмечается в сообщении. "Федеральные инспекторы продолжают расследование причин крушения, которое произошло 21 июня", - подчеркнули представители властей.

Ранее мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией.

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