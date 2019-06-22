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В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

Описание
© НАК РФ/ NewsTeam/ТАСС

В Дагестане ликвидированы двое сторонников ИГ (запрещена в РФ) - НАК.

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Теги
РоссияДагестан
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