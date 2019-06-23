В лечебном учреждении Владивостока эвакуировали почти 100 человек из-за возгорания

ТАСС, 23 июня. Пожарные оперативно потушили возгорание в подвале лечебного учреждения во Владивостоке. Из здания вывели 93 человека, сообщается в воскресенье на сайте главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"23 июня в 10:17 (03:17 мск) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в лечебном учреждении по проспекту Столетия Владивостока, 161. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. Горело хозяйственное помещение в подвале учреждения общей площадью 20 кв. м. В 11:08 (04:08) пожар был локализован, а в 11:26 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по сигналу тревоги на место пожара было направлено 33 человека и 11 единиц техники. Благодаря установленной пожарной сигнализации, персонал учреждения своевременно приступил к мероприятиям по эвакуации. Прибывшие пожарные провели разведку и эвакуацию людей. "Всего из здания было выведено 93 человека", - отмечается в сообщении.

Сейчас ведется осмотр места происшествия и проветривание помещений. По данным справочника "2ГИС", по данному адресу расположен Дальневосточный окружной медицинский центр (ДВОМЦ) ФМБА России.