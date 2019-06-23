В Невском районе Петербурга тушат пожар площадью 1 тыс. кв. м

ТАСС, 23 июня. Пожар возник в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, горение локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Там отмечается, что сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Профессора Качалова, дом 8, поступило в воскресенье в 03:57. В 04:12 пожару был присвоен второй ранг, в 05:45 ранг понизили до первого, возгорание было локализовано.

"В трехэтажном здании происходит горение обстановки на площади 1 тыс.кв. м, - говорится в сообщении ведомства. - Сведения о пострадавших на данный момент не поступали".

В региональном главке также отметили, что к ликвидации пожара привлечены 24 единицы техники и 74 человека, из них 19 единиц техники и 60 человек от МЧС.