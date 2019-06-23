Спасатели на Камчатке провели альпинистскую операцию, чтобы снять четырех детей с сопки

ТАСС, 23 июня. Спасатели на Камчатке провели специальную альпинистскую операцию, чтобы помочь четверым детям спуститься с сопки Никольской в центре Петропавловска-Камчатского, сообщил в воскресенье сайт главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Камчатские спасатели сняли с Никольской сопки детей. Происшествие произошло вечером 22 июня 2019 года, четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет решили совершить восхождение на сопку по отвесному склону, но примерно на середине пути поняли, что дальше не могут ни двинуться вверх, ни спуститься вниз. На помощь тут же выехали спасатели Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также краевого поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД". Спасательная операция закончилась успешно", - говорится в сообщении.

В краевом МЧС уточнили, что операция проводилась с помощью специального альпинистского снаряжения. Двух девочек обнаружили на высоте примерно 40 м от подножия. Еще одну девочку и мальчика - на высоте примерно 25 м от основания сопки, рядом с ними находился мужчина - это был прохожий, который поднялся к детям после того, как увидел, что им требуется помощь, и поддерживал их до приезда спасателей. По завершении операции детей осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи. С ними также была проведена профилактическая беседа.

Сопка расположена в центре Петропавловска-Камчатского и пользуется популярностью среди жителей и гостей полуострова. Глядя на нее снизу, кажется, что подняться по склону очень легко. Однако ближе к вершине она представляет собой не монолит, а состоит множество осыпающихся камней. Это становится препятствием: забравшись до середины сопки, люди понимают, что они не в состоянии продолжить путь наверх или спуститься вниз без посторонней помощи.