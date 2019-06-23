Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

ТАСС, 23 июня. Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"В 07:00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в городском управлении ведомства сообщили, что в Невском районе на улице Профессора Качалова, дом 8, возник пожар. Сообщение о возгорании поступило в 03:57, его удалось локализовать в 05:13 на площади 1 тыс. кв. м.

К ликвидации пожара привлекалось 24 единицы техники и 74 человека, из них 19 единиц техники и 60 человек от МЧС.