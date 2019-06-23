Три человека погибли при столкновении грузовика и легковой машины в Свердловской области

ТАСС, 23 июня. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области вечером в субботу. В результате аварии погибли три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Вечером 22 июня на 58-м км трассы Екатеринбург - Тюмень столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla и грузовик Iveco. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира от полученных травм скончались на месте. Водитель грузовика травм не получил", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.