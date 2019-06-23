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Более 130 ДТП произошло с начала года в России с участием автомобилей каршеринга

В результате аварий погибли четыре человека, ранения получили - 169
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. МВД России впервые подсчитало количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей: всего с начала года произошло более 130 таких аварий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

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"С января по май 2019 года зарегистрировано 132 ДТП с участием транспортных средств, взятых в краткосрочную аренду, в результате которых четыре человека погибли и 169 ранены. Также информируем, что зафиксировано девять ДТП с участием арендованных автомобилей под управлением водителей в состоянии опьянения, в том числе шесть в Москве", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.

В пресс-центре также отметили, что в Москве произошло 103 ДТП с участием каршеринговых автомобилей. В результате аварий погибли два человека и около 130 ранены.

Ранее МВД сообщало, что прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостным нарушителям ПДД, а также водителям, которые ранее были лишены прав.

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