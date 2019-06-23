В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека

ТАСС, 23 июня. Четыре человека погибли при результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Волгоград - Элиста в Калмыкии, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"23 июня, в 03:20, на автодороге Волгоград - Элиста произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. По предварительной версии, 28-летний житель Малодербетовского района, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигаясь с севера на юг, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Daewoo Gentra под управлением 54-летнего жителя Республики Дагестан", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, в результате ДТП погибли на месте оба водителя, а также два пассажира Toyota, жители Малодербетовского и Сарпинского районов. Пассажир Daewoo, житель Дагестана, госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.