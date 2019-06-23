В Удмуртии задержали подозреваемого в повреждении 40 захоронений на кладбище

ИЖЕВСК, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении 40 захоронений на кладбище в удмуртском селе Красногорское, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый. Им оказался 40-летний местный житель, который состоит на учете в Республиканской клинической больнице", - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские установили, что мужчина пьяным "на фоне внезапно возникшей агрессии уронил более 40 надгробных плит и крестов". По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением").

Как сообщалось ранее, случай произошел 22 июня в селе Красногорское, воинских захоронений среди поврежденных не было.